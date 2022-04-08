Kasaba Doktoru Mine kimdir? Kasaba Doktoru Hemşire Mine kim oynuyor?
Kasaba Doktoru dizisinde yer alan Başhemşire Mine Yıldız karakterini kimin oynadığı merak konusu oldu. Peki, Kasaba Doktoru’nda oynayan Mine kimdir gerçek ismi? Vildan Atasever kim kaç yaşında?
TRT 1 yeni bir diziyi izleyiciyle buluşturuyor. Kasaba Doktoru dizisinde yer alan Başhemşire Mine Yıldız karakterini oynayan oyuncunun ismi, kariyeri ise merak ediliyor.
Kasaba Doktoru Mine kimdir? Kasaba Doktoru Hemşire Mine kim oynuyor?
ARC Yapım imzası taşıyan Kasaba Doktoru ilk bölümüyle 8 Nisan Cuma akşamı 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayımlanacak. Dizinin başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaşıyor. Dizide Başhemşire Mine Yıldız karakterini Vildan Atasever oynuyor.
Vildan Atasever kimdir?
Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981'de Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Atasever, babasının görevi nedeni ile Diyarbakır'a taşınıp 4 yıl Diyarbakır'da yaşamıştır. Vildan Atasever ilköğreniminin 3 yılını Diyarbakır'da okumuştur. Vildan Atasever, İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı.
İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filminde oynadığı Handan rolüyle yaptı. Bu ilk filmi ile Altın Portakal / En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
Daha sonra 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı. Atasever son olarak TRT 1 ekranlarında yayımlanan Payitaht: Abdülhamid dizisinde oynadı.
Vildan Atasever'in rol aldığı yapımlar şöyle:
Kurtlar Vadisi
Azize
Kadın İsterse
İki Genç Kız
Kader
Bıçak Sırtı
Yaralı Yürek
Gece Sesleri
Osmanlı Cumhuriyeti
Samanyolu
Başrolde Aşk
Osmanlı Tokadı
Gece
The Memories of The Black Horses
Yaz'ın Öyküsü
Muhteşem Yüzyıl Kösem
Klavye Delikanlıları
Tek Yürek
Payitaht: Abdülhamid
Bonkis