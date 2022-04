TRT 1 yeni bir diziyi izleyiciyle buluşturuyor. Kasaba Doktoru dizisinde yer alan Başhemşire Mine Yıldız karakterini oynayan oyuncunun ismi, kariyeri ise merak ediliyor.

Kasaba Doktoru Mine kimdir? Kasaba Doktoru Hemşire Mine kim oynuyor?

ARC Yapım imzası taşıyan Kasaba Doktoru ilk bölümüyle 8 Nisan Cuma akşamı 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayımlanacak. Dizinin başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaşıyor. Dizide Başhemşire Mine Yıldız karakterini Vildan Atasever oynuyor.

Vildan Atasever kimdir?

Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981'de Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Atasever, babasının görevi nedeni ile Diyarbakır'a taşınıp 4 yıl Diyarbakır'da yaşamıştır. Vildan Atasever ilköğreniminin 3 yılını Diyarbakır'da okumuştur. Vildan Atasever, İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı.

İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filminde oynadığı Handan rolüyle yaptı. Bu ilk filmi ile Altın Portakal / En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Daha sonra 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı. Atasever son olarak TRT 1 ekranlarında yayımlanan Payitaht: Abdülhamid dizisinde oynadı.

Vildan Atasever'in rol aldığı yapımlar şöyle:

Kurtlar Vadisi

Azize

Kadın İsterse

İki Genç Kız

Kader

Bıçak Sırtı

Yaralı Yürek

Gece Sesleri

Osmanlı Cumhuriyeti

Samanyolu

Başrolde Aşk

Osmanlı Tokadı

Gece

The Memories of The Black Horses

Yaz'ın Öyküsü

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Klavye Delikanlıları

Tek Yürek

Payitaht: Abdülhamid

Bonkis