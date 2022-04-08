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Medya Kasaba Doktoru Hakan Aydıner kim? Hakan Aydıner rolünü kim oynuyor?
Medya

Kasaba Doktoru Hakan Aydıner kim? Hakan Aydıner rolünü kim oynuyor?

TRT 1’in yeni dizilerinden Kasaba Doktoru’nun oyuncuları mercek altına yatırıldı. Pek çok kişi dizide Dr. Hakan Aydıner karakterini kimin oynadığını araştırmaya başladı. Ozan Akbaba kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-04-08 07:14:00 -
Kasaba Doktoru Hakan Aydıner kim? Hakan Aydıner rolünü kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarında başlayan Kasaba Doktoru dizisinin başrol oyuncularının gerçek isimleri, kariyerleri araştırılmaya başlandı. Dizide Dr. Hakan Aydıner rolünü kimin oynadığı araştırılıyor.

Kasaba Doktoru Hakan Aydıner kim? Hakan Aydıner rolünü kim oynuyor?

Kasaba Doktoru dizisinde Dr. Hakan Aydıner rolünü Ozan Akbaba oynuyor. Peki, Ozan Akbaba kimdir?

Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba oynadığı diziler hangileri?

Ozan Akbaba 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi. Akbaba,  Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ozan Akbaba, 2015-2021 yılları arasında ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini oynadı.

Ozan Akbaba oynadığı filmler:

Anka - Murat

Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli

Abluka - Ali

Mutlak Adalet - Metin

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri - Ali

Ammar: Cin Tarikatı - Kemal

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su

Bir Hikayem Var - Hasan

Ozan Akbaba oynadığı diziler:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021 (İlyas Çakırbeyli)

Güldür Güldür (Şenol)

Poyraz Karayel - 2015 (Taner)

Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)

Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)

Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)

Kavak Yelleri - 2007

Kırık Kanatlar - 2006

 

Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisi çekildiği yer?
Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisi çekildiği yer?

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Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisi çekildiği yer?

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