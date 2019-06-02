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Kaş Kalkan’da öğretmenden karma sergi

Antalya Kaş’ın Çavdır Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Cemile Altun, ikinci kişisel sergisini Kalkan Kültürevi’nde açtı.

02 Haziran 2019 Pazar 16:37
Kaş Kalkan’da öğretmenden karma sergi

Antalya Kaş’ın Çavdır Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Cemile Altun, ikinci kişisel sergisini Kalkan Kültürevi’nde açtı.


Serginin açılışına Cemile Altun’un yanı sıra Kalkan Kültürevi yöneticisi Fatoş Bakır Yüksel, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hakkı Yıldırım, ressam Berrin Karaçalı Kılıç ve sanatseverler katıldı.


İlk kişisel sergisini dokuz yıl önce İstanbul’da açtığını ifade eden Altun,“Üretmek, gelişmek ve tasarlamak çok güzel. Kültür sanat adına yapılan her şeyin çok kıymetli düşünüyorum. Burada bana sergi imkanı veren Kalkan Kültürevi’ne teşekkür ederim. Çok mutluyum.” dedi.


Karma sergide sanatçı Altun’un 35 tablosu yer aldı. Yaptığı çalışmalarda tuval üzerine yağlı boya, kağıt üzerine soft pastel, kuru fırça, siyah beyaz, akrilik, sulu boya ve çerkol tekniğini kullanan Altun’un portre ve naturmort eserleri de sergilendi. Bunlar arasında özellikle Albert Einstein, Aşık Veysel ve Türkan Şoray’ın portresi dikkati çekiyor.


Sergi, Kalkan Kültürevi’nde 10 Haziran’a kadar 16-22 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:37
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