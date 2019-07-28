Kartallılar yazı fit yaşıyor

Kartal Belediyesi tarafından başlatılan “Sağlıklı Yaşam, Bilinçli Spor” etkinliği Kartal’ın 4 farklı noktasında devam ediyor. Vatandaşların uzman eğitmen gözetiminde 2 saat boyunca spor yaparak ter döktüğü etkinlikte katılım her geçen hafta artıyor.

06 Temmuz- 06 Ekim tarihleri arasında, her hafta sonu tekrarlanacak etkinlikte vatandaşlar bilinçli ve programlı bir şekilde spor yapıyorlar. Kartal’da aynı anda 4 farklı noktada spor yapılmasını hedefleyen etkinliğin 4. haftasında sıcak havaya katılım yüksekti. Kordonboyu Palmiye Cafe Yanı, Esentepe Mahallesi Mehmet Ali Büklü Parkı, Uğur Mumcu Mahallesi Adnan Kahveci Parkı ve Yakacık Mahallesi Bayram Demirkol Parkı’nda yapılan uzman eğitmenler rehberliğinde spor yapan vatandaşların şapka, su, mat gibi ihtiyaçları da Kartal Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından karşılandı.

Kartallı vatandaşların sporu bilinçli bir şekilde yapmaları için çalışan Kartal Belediyesi’nin başlattığı “Sağlıklı Yaşam, Bilinçli Spor” etkinliğinin 4 farklı noktada devam ediyor. Kartal Esentepe Mahallesi’nde bulunan Mehmet Ali Büklü Parkı, Yakacık Mahallesi Bayram Demirkol Parkı, Uğur Mumcu Mahallesi Adnan Kahveci Parkı ve Kordonboyu Mahallesi sahil parkında sabah 07.00 - 09.00 saatleri arasında yapılan etkinlikte uzman eğitmenler öne ısınma hareketlerini yaptırdı ve ardından daha çok efor gerektiren hareketlere geçildi. Kartallı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sabah sporunda Kartal Belediyesi; sporculara üzerinde hareketleri yapacakları yer matı, su, şapka gibi ihtiyaçları karşıladı. Sporcular için ayrıca sağlık görevlisi de hazır bulundu. Sahil ve parklara yürüyüş spor yapmak için gelenlerin de katılımıyla sayıları artan sporcular uzman eğitmenin gösterdiği hareketleri sırayla yaparak ter döktüler. Önceden belirlenmiş bir sıralama ile hareketleri yapan vatandaşlar için sakatlanma riski de azaltılmış olurken etkinliğin sonunda isteyen vatandaşları tansiyon ölçümleri de gerçekleştirildi.Spor yapan vatandaşların sıcaktan etkilenmemeleri için sabah serinliğinde yapılan “Sağlıklı Yaşam, Bilinçli Spor” etkinliği 6 Ekim tarihine kadar her hafta sonu 4 farklı noktada yapılmaya devam edilecek.