Kartal’dan John Obi Mikel atağı! Yeni sezon için transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel'i transfer listesine aldı.

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel'i transfer listesine aldı. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. Siyah-beyazlılar orta sahaya takviye için John Obi Mikel’İ listeye ekledi. Nijeryalı futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takımında görmek istediği ve Beşiktaşlı yöneticilerin transfer için girişimde bulunduğu öğrenildi. En son İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen ve şu an bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.