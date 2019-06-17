Kartal’dan John Obi Mikel atağı!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel'i transfer listesine aldı.17 Haziran 2019 Pazartesi 08:46
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel'i transfer listesine aldı. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.
Siyah-beyazlılar orta sahaya takviye için John Obi Mikel’İ listeye ekledi.
Nijeryalı futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takımında görmek istediği ve Beşiktaşlı yöneticilerin transfer için girişimde bulunduğu öğrenildi.
En son İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen ve şu an bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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