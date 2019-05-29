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Kartal’da İstanbul’un Fethi kutlandı

İstanbul‘un fethinin 566.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:39
Kartal’da İstanbul’un Fethi kutlandı

İstanbul‘un fethinin 566. yılı dolayısıyla Kartal’da kutlama töreni düzenlendi.


Türk Ordusu’nun 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’u fethetmesinin 566. yılında düzenlenen etkinlik, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kartal’daki okullardan gelen çocuklar törende, hazırladıkları gösterileri de sergileme imkânı buldu. İstanbul’un fethiyle ilgili Kartallı öğrenciler tarafından hazırlanan kısa filmin izlenmesinin ardından, müzik ve mehter dinletileri icra edildi. Salonu dolduran izleyiciler, duygu yoğunluğunun yaşandığı törende hazırladıkları gösterileri sunan öğrencileri uzun süre ayakta alkışladı.


Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hakkı Teoman İşveren, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mine Hayta ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:39
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