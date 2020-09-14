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Aktüel Kartal'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli kaçtı
Aktüel

Kartal'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli kaçtı

Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:03:51 -
Kartal'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli kaçtı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da tartıştığı bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli kaçtı.

Cumhuriyet Mahallesi Hüdavendigar Sokak'ta meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Yaralamayı gerçekleştiren şüpheli, silahı da olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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