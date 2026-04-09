Kartal'da apartmanda yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Kartal’da üç katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın mahallede korku dolu anlara neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Kartal’da gece saatlerinde çıkan apartman yangını, çevrede büyük paniğe yol açtı. Gümüşpınar Mahallesi’nde bulunan üç katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa süre içinde büyüyerek tüm çatıya yayıldı.

Alevlerin yükselmesiyle birlikte mahallede endişe artarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

Gümüşpınar Mahallesi Sakızağacı Caddesi Kirazlı Sokak ile Sürmeli Sokak kesişimindeki 3 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla apartman sakinleri tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın binada hasara neden oldu.

