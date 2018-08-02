Kartal yüksekten uçtu! 6-0

Beşiktaş, B36 Torshavn karşılaşmasıyla 74 gün sonra Vodafone Park'ta resmi bir karşılaşmaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, turun ilk maçında rakibini 2-0 mağlup eden kadroyu bozmadı. Siyah-beyazlı ekipte ilk maçta olduğu gibi kalede Tolga Zengin görev yaptı. Geri dörtlüde Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy ve Caner Erkin yer alırken, savunmanın önünde Tolgay Arslan, Adriano ile Medel görev yaptı. Hücumda Jeremain Lens ve Ryan Babel'in destek verdiği Beşiktaş'ta forvet hattında Cyle Larin şans buldu.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 12. dakikada geldi. Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Cyle Larin'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

Siyah-beyazlılar, 30. dakikada gole bir kez daha yaklaştı: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçti. Caner Erkin'in ortası ile ön direkte buluşan Necip Uysal'ın çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

Beşiktaş, aradığı golü 31. dakikada Cyle Larin ile buldu: Caner Erkin'in sol çaprazdan gönderdiği pasla buluşan Jeremain Lens, topuk pası ile topu penaltı noktası üzerinde bulunan Cyle Larin'e bıraktı. Larin'in gelişine çektiği şutta top kaleci Trygvi Askham'ın sağından ağlarla buluştu!

İlk yarı sona ererken Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı: 43. dakikada gelişen atakta Gökhan Gönül ile verkaça giren Jeremain Lens, sağ kanattan ceza sahası içerisine girdikten sonra son çizgiye inip pasını arka direkte altıpasın hemen dışında bulunan Caner Erkin'e gönderdi. Caner Erkin'in gelişine çektiği şutta top kaleci Trygvi Askham'ın solundan ağlarla buluştu. Lens, böylecfe maçtaki 2. asistini yaptı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

İKİNCİ YARI GOL ŞOV

Beşiktaş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Gary Medel kenara gelirken Şenol Güneş yerine Oğuzhan Özyakup'u dahil etti.

Dakikalar 61'i gösterdiğinde Larin bir gol daha buldu: Sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı, bu ortaya penaltı noktasının hafif sol çaprazında iyi yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşu kaleci Trygvi Askham'ın solundan ağlarla buluşturdu ve skor 3-0'a geldi.

62. dakikada Jeremain Lens kenara gelirken yerine Gökhan Töre dahil oldu.

Mücadelede 74. dakika oynanırken maçtaki fark 4'e çıktı. Oğuzhan Özyakup'un pası ile sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ortasını ön direkte bulunan Oğuzhan Özyakup'a yaptı. Oğuzhan'ın kafa vuruşunda top kaleci Trygvi Askham'ın sağından ağlarla buluşturdu. Caner Erkin, karşılaşmadaki 2. asistini yaptı.

Dakikalar 77'yi gösterdiğinde Ryan Babel saha kenarına gelirken yerine Brezilyalı Vagner Love dahil oldu. Bundan iki dakika sonra maçın skoru 5-0'a geldi: Vagner Love, pasını sağ kanattan ceza sahası içerisine hareketlenen Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre de hiç bekletmeden pasını ön direkte bulunan Cyle Larin'e çıkardı. Cyle Larin, düzgün bir vuruşla kendisinin üçüncü, Beşiktaş'ın beşinci golünü kaydetti ve hat-trick yaptı. Beşinci golün asisti ise Gökhan Töre'den geldi.

Mücadelenin son golünü 90+2'nci dakikada penaltıdan Vagner Love kaydetti ve skor 6-0'a geldi.

3.TURDAKİ RAKİP LASK LİNZ

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz ekibiyle 9 Ağustos'ta Vodafone Park'ta karşılaşacak.