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Spor

Kartal salonda çalıştı

Süper Lig hazırlıklarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, bugünkü sabah çalışmasını salonda gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:21:42 -
Kartal salonda çalıştı

Süper Lig hazırlıklarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, bugünkü sabah çalışmasını salonda gerçekleştirdi.


Beşiktaş, günün idmanını Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı salon çalışmasıyla, üç grup halinde gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, istasyonlarda oluşturulan parkurlarda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı.


Beşiktaş, günün ikinci idmanını bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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