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Kartal kazandı! Seri 3 maça çıktı

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

15 Şubat 2019 Cuma 22:32
Kartal kazandı! Seri 3 maça çıktı

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı takımın gollerini 50. dakikada Atiba ve 71. dakikada Adem Ljajic atarken Yeni Malatyaspor'un tek sayısını 65. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Adem atıldı, Ljajic cezalı duruma düştü

Evkur Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük 42. dakikada Lens'e yaptığı faul sonrası VAR kontrolüyle kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ta Adem Ljajic attığı gol sonrası köşe gönderini tekmelediği için sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 39'a çıkardı, Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı. Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 22:32
  1. Rize
  2. Beşiktaş
  3. Yeni Malatyaspor

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