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Kartal, "Kadıköy" hazırlıklarını tamamladı

Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan siyah-beyazlılar, hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 20:55
Kartal, "Kadıköy" hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, siyah-beyazlı oyuncuların 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptıkları bildirildi.

İdmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı ifade edildi.

Siyah-beyazlıların, antrenmanın ardından yarın Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için kampa girdiği kaydedildi.

 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 20:55
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