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Kartal istim üstünde!

Spor Toto Süper Lig’in 23.

24 Şubat 2019 Pazar 14:11
Kartal istim üstünde!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasının kapanış maçında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Beşiktaş, ikinci yarının en formda ekiplerinden birisi durumunda. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, ezeli rakibi karşısında kazanarak seriyi devam ettirmek istiyor. İlk yarıyı 17. sırada tamamlayan ve ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 8 puan toplayan Fenerbahçe ise alt sıralardan kurtulmak için çıkış arıyor.


Fenerbahçe ile 2019’un ilk derbisinde karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, ikinci yarıda yakaladığı form durumunu sürdürmek istiyor. Ligin ikinci yarısına Akhisarspor galibiyetiyle başlayan Kara Kartal, BB Erzurumspor ile berabere kalırken, bu maçın ardından çıktığı 3 lig karşılaşmasında Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’u mağlup etti. Bu 5 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başaran Şenol Güneş’in ekibi, kalesinde de 4 gol gördü. Siyah-beyazlıların rakibi Fenerbahçe ise tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Sezona Phillip Cocu’yla başlayan, 10. haftada Hollandalı çalıştırıcıyla yollarını ayırıp yardımcı hoca Erwin Koeman’la devam eden sarı-lacivertliler, 16. haftada ise göreve Ersun Yanal’ı getirdi. İlk yarıyı 17. sırada düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 8 puan topladı. Avrupa Ligi’nde Zenit’e elenen Sarı Kanarya, ezeli rakibi karşısında çıkış arıyor.



Güneş’in iç sahada mağlubiyeti yok


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına geçtikten sonra ligdeki iç saha maçlarında Fenerbahçe’ye kaybetmedi. 2015-2016 sezonunda Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrılırken, bir sonraki sezon Vodafone Park’ta oynanan mücadele ise 1-1 berabere tamamlandı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş, taraftarı önünde üstün bir oyun oynayarak Fenerbahçe’yi 3-1’le geçerken, Güneş, bu serinin devam etmesini istiyor.



Ljajic forma giyemeyecek


Dev maç öncesinde Beşiktaş’taki en önemli eksik Sırp yıldız Adem Ljajic. Evkur Yeni Malatyaspor karşısında çok iyi bir futbol oynayan ve galibiyeti getiren golü attıktan sonra korner bayrağına tekme atan Ljajic, bu hareketi sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Bu futbolcunun yokluğu nedeniyle antrenmanlarda çeşitli varyasyonlar deneyen Şenol Güneş, Japon yıldız Kagawa’yı ilk 11’de sahaya sürebilir. Ayrıca Lens’in yerine de Quaresma’yı oynatmayı düşünen Güneş, sol açıkta ise Güven Yalçın’ı sahaya sürecek. Güneş’in aklındaki bir diğer plan ise, Dorukhan’ı forvet arkasında oynatmak. Ön liberoda Medel-Atiba ikilisine şans vermeyi planlayan Güneş, önlerinde ise Quaresma, Güven ve Dorukhan’ı sahaya sürmeyi düşünüyor. Bu planda, Japon yıldız Kagawa, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında şans arayacak. Derbi hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Beşiktaş’ta, maç kadrosu da son antrenmanın ardından belli olacak.



Valbuena’nın durumu belirsiz


Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçe’de de eksik isimler bulunuyor. Kayserispor maçı sonrasında aldığı darbeyle sakatlanan Mehmet Ekici’nin durumu maç saatinde belli olacak ancak forma giymesi zor gibi görünüyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Valbuena’nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu futbolcuların dışında Zenit maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım’ın da durumu belirsiz. Ayrıca kadro dışı kalan Benzia da bu maçta oynamayacak. Ersun Yanal’ın en önemli kozu ara transferde kadroya katılan Moses olacak. Bu futbolcunun dışında cezasını tamamlayan Soldado da Beşiktaş maçında ilk 11’de sahaya çıkacak.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:11
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