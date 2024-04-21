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Ekonomi Kars’tan mart ayında 46 bin 846 kişi uçtu
Ekonomi

Kars’tan mart ayında 46 bin 846 kişi uçtu

Yeniakit Publisher
2024-04-21 14:09:00 -
Kars’tan mart ayında 46 bin 846 kişi uçtu

DHMİ Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı’nın 2024 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Kars Harakani Havalimanı’nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 46 bin 846 oldu. Mart ayında Kars Harakani Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 349 olurken, toplamda 409 ton yük taşındı. 2024 ilk 3 ayında ise Kars Harakani Havalimanı’nda yolcu trafiği 163 bin 102, uçak trafiği bin 019, yük trafiği (kargo posta bagaj) ise bin 578 ton olarak gerçekleşti.

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