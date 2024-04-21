Kars’tan mart ayında 46 bin 846 kişi uçtu

Buna göre; Kars Harakani Havalimanı’nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 46 bin 846 oldu. Mart ayında Kars Harakani Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 349 olurken, toplamda 409 ton yük taşındı. 2024 ilk 3 ayında ise Kars Harakani Havalimanı’nda yolcu trafiği 163 bin 102, uçak trafiği bin 019, yük trafiği (kargo posta bagaj) ise bin 578 ton olarak gerçekleşti.