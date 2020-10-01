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Aktüel Kars'taki Denizgölü köyü Kovid-19 karantinasına alındı
Aktüel

Kars'taki Denizgölü köyü Kovid-19 karantinasına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:55:10 -
Kars'taki Denizgölü köyü Kovid-19 karantinasına alındı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

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