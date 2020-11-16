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Aktüel Kars'ta yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü
Aktüel

Kars'ta yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2020-11-16 19:02:27 -
Kars'ta yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaz örtüyle kaplandı.

İlçeye bağlı Taşlıağıl köyünde aniden başlayan kar doğayı beyaza bürüdü. Zaman zaman etkisini artıran yağışın en çok mutlu ettiği çocuklar da kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

Vatandaşlardan Muhammet Baştimar, yüksek kesimlere daha önce kar düştüğünü ifade ederek, "Bir hafta önce dağlara kar yağmıştı, bugün köyde de etkili oldu, her taraf bembeyaz oldu. Çocuklar kar yağışına çok sevindi." dedi.

Kars-Ardahan arasındaki 2 bin 212 rakımlı Sakaltutan Geçidi de karın ardından beyaza büründü. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

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