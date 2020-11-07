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Aktüel Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı
Aktüel

Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 12:28:22 -
Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışını nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede hava sıcaklığı gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak merkezinin zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları, 2 bin 800 rakımlı Sarıkamış Süphan Dağı ile Ağbaba Dağları da beyaza büründü.

Bazı vatandaşlarda sonbahar manzaraları içinde yürüyüş gerçekleştirdi.

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