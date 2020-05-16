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Kars'ta yaylalar çiçeklerle renklendi

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:30:26 -
Kars'ta yaylalar çiçeklerle renklendi

KARS (AA) - Kış aylarının sert ve soğuk geçtiği Kars'ta, yaylalar ve yüksek rakımdaki dağlarda karların erimesiyle çiçekler açmaya başladı.

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ve kışı çetin geçiren Kars'ta, havaların ısınmasıyla doğa da canlanmaya başladı.

Geniş mera ve yaylalarıyla endemik bitkiler ve farklı çiçek türlerine ev sahipliği yapan ilde, birbirinden güzel çiçekler görsel şölen sunuyor.

Arpaçay ilçesinde de yaylalar zengin bitki örtüsü ile doğal stüdyoyu andırıyor.

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