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Aktüel Kars'ta tanker ile odun yüklü traktör çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Kars'ta tanker ile odun yüklü traktör çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 19:45:47 -
Kars'ta tanker ile odun yüklü traktör çarpıştı: 2 yaralı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tanker ile odun yüklü traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Fahrettin Kaya yönetimindeki 72 DU 884 plakalı tanker, Sarıkamış-Kars kara yolu Asboğa köyü yakınlarında, Sedi Örnek idaresindeki 36 SE 549 plakalı odun yüklü traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, traktörün takla atması nedeniyle römorktaki odunlar yola savruldu.

Odunların kaldırılması çalışmaları esnasında polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alındı.

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