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Aktüel Kars'ta polis ve vatandaş el ele yaban hayatı için meyve tohumu ekti
Aktüel

Kars'ta polis ve vatandaş el ele yaban hayatı için meyve tohumu ekti

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:35:19 -
Kars'ta polis ve vatandaş el ele yaban hayatı için meyve tohumu ekti

KARS (AA) - Kars'ta Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri ile vatandaşlar, yaban hayvanları için ormanlık alanda meyve ağacı tohumlarını toprakla buluşturdu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla ilçeye 28 kilometre uzaklıkta bulunan Karakurt mevkisindeki ormanlık alana, polis ve vatandaşlar aluç, ahlat, badem, kuşburnu tohumlarını ekti.

İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, gazeteciler yaptığı açıklamada, bölgede önemli bir yaban hayatı zenginliği olduğunu söyledi.

Yaban hayatı ve ekolojik denge açısından bu tür projelerin önemli olduğunu ifade eden Özer, "Gelecekte yaban hayvanlarının faydalanacağı orman meyvesi tohumlarını toprakla buluşturuyoruz. İnşallah seneler sonra bunlar yeşerecek ve onlar için güzel bir beslenebileceği habitat oluşturacak." dedi.

Programa, Orman İşletme Müdürlüğü personeli de katıldı.

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