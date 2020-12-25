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Aktüel Kars'ta polis ekipleri eksi 17 derecede Kovid-19 denetimi yaptı
Aktüel

Kars'ta polis ekipleri eksi 17 derecede Kovid-19 denetimi yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:24:51 -
Kars'ta polis ekipleri eksi 17 derecede Kovid-19 denetimi yaptı

KARS (AA) - Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü kentte Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde sıfırın altında 17 dereceye düştüğü kentte polis ekipleri, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

Kent genelinde kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu görülürken ekipler uygulama noktalarında vatandaşların izin belgesini sorguladı.

Sürücülerden Muhammet Esmeray, AA muhabirine, "Polislere zorluk çıkartmadan kurallara uymak lazım. Bu soğukta işleri çok zor Allah kolaylık versin" dedi.



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