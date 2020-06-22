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Kars'ta peş peşe korkutan depremler!

Kars'ta 3,3, 3,4 ve 3,2 büyüklüğünde ve en son 4,1 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 00:02:00 -
Kars'ta peş peşe korkutan depremler!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 18:11'de 3,3, 19:14'te 3,4, 21:55'te 3,2 ve 22:17'de 4,1 büyüklüğünde merkez üssü Kars olan 4 deprem meydana geldi.

Yerin 6,5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.

"Herhangi bir hasar ve benzeri ihbar gelmedi"

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin bazı yerlerde hissedildiğini ifade ederek, "Kağızman ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir hasar ve benzeri ihbar gelmedi, vatandaşlar depremi hissetti, jandarmaya da herhangi ihbar gelmedi." dedi.

Bu arada Kağızman'da artçı sarsıntılar devam ediyor.

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