Kars'ta ölüm göçü sürüyor

Kars’ta tatlı su kefalleri, kuluçka dönemi öncesinde yumurtalarını bırakmak için adeta zamana karşı yarışıyor. Tatlı su kefallerinin üreme alanı olan akarsularda göçün başlaması ilginç görüntüler de ortaya çıkarıyor.

Kars’ta bulunan HES barajları önünde toplanan yüzlerce balık, yumurtalarını bırakmak üzere barajın akıntısına atlayarak yukarı çıkmak istiyor. Ancak yüksek olan baraj setini aşamayan balıklar her defasında geri düşerek tekrar atlıyor. Yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için mücadele veren balıklardan yüzlercesi ise martılara yem oluyor.

Kars’ta başlayan ve Haziran ayının ortasına kadar devam eden balıkların göçü, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Dereiçi bölgesinde bulunan HES barajına gelen fotoğrafçılar, burada balıkların akıntıya karşı mücadelesini hem izliyor, hem de fotoğraflıyor.

Balıkların göçünün başladığını ifade eden fotoğrafçı Serkan Erkoç, “Her yıl Mayıs ayının sonlarına doğru burada bu manzarayla karşılaşıyoruz. Biraz fotoğraf çektim. Görsel bir şölen sunuyor, tek amaçları içgüdüsel olarak zorlu akıntıları aşarak, sakin sulara yumurtalarını bırakmak olan balıklardan bazıları başarıyor, bazıları da büyük bir mücadele sonucunda yorgun düşüyor, bir müddet dinlenen balıklar daha sonra mücadelelerine devam ediyor” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için şelaleler ve derelere sürüler halinde akın ederken, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise zıplayarak aşmaya çalışıyor.

Balıkların suyun tersine akıntıya karşı atlayarak mücadelesinde bazı balıklar başarılı olurken, bazıları da tekrar tekrar atlayarak hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. O anlar kameralara yansıdı.