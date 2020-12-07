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Aktüel Kars'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 44 kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Kars'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 44 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:27:16 -
Kars'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 44 kişiye para cezası kesildi

KARS (AA) - Kars'ta, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 44 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin en işlek caddelerinde ve sokaklarındaki denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ile diğer Kovid-19 önlemlerine uymayan 44 kişiye para cezası kesti.

Denetimlerin hafta içi de ekiplerce sürdürüldüğü belirtildi.

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