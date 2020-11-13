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Aktüel Kars'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sigara içme yasağına ilişkin denetim
Aktüel

Kars'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sigara içme yasağına ilişkin denetim

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:45:02 -
Kars'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sigara içme yasağına ilişkin denetim

KARS (AA) - Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen bazı alanlarda sigara içme yasağına ilişkin görevlilerce denetim gerçekleştirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince 12 Kasım'da alınan kararla Faikbey, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Atatürk, Kazımpaşa, Haydar Aliyev ve Halitpaşa caddelerinde sigara içilmesinin yasaklanması üzerine görevlilerce bu caddelerde uygulama yapıldı.

Kars Valiliğine bağlı salgın denetim görevlilerinin yanı sıra polis ve zabıta ekiplerince yürütülen denetimlerde, görevliler özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu caddelerde maskesini çene altına indirerek sigara içenleri uyardı.

Kontrollerde, halkın yoğun olarak bulunduğu bu caddelerdeki sigara içme yasağına ve maske takma kuralına çoğunlukla uyulduğu gözlendi.

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