Kars’ta kanser taraması

Kars İl Sağlık Müdürlüğü’nce kent genelinde Mobil Kanser Tarama Aracı ile kanser taraması yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) işbirliği il genelinde kanser taraması yapmak üzere tahsis edilen mobil kanser tarama aracı uzman ekiplerle birlikte kapı kapı dolaşarak vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor.

Ayrıca Kars’ta tarama yaş aralığında yer alan 4069 yaş kadın meme kanseri taraması mamografi, 3065 yaş kadın servis, rahim ağzı kanser taraması, 5070 yaş kadınerkek kolorektal, gaitada gizli kan taraması vatandaşlara tamamen ücretsiz olan tarama programı planlanıyor.

Yusufpaşa Mahallesi’nde bulunan Sağlıklı Yaşam Binası’nda hizmet veren KETEM biriminde hali hazırda devam eden kanser tarama hizmetini ilçelerde ve ulaşımı zor olan yerleşkelerde vatandaşların ayağına kadar götürülüyor.

Konuyla ilgili Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, tamamen ücretsiz olan bu hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki; ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır.’ Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında ilk sıralarda yer alması nedeni ile önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Erken teşhis ile kansere bağlı ölümlerin azaldığı ve erken tedavinin yaşam kalitesini çok yükselttiğini göz önüne alırsak tarama programlarının önemini çok net anlıyoruz. Tarama programları, kanser belirtisi ve şikayetleri olmadan önce kanseri saptamaya yönelik olarak yapılan muayene, görüntü veya laboratuar işlemlerini içermektedir. Kanserin erken dönemde tespit edilmesi durumunda, tamamen iyileşme sağlanabilmekte ve hastalık kontrol altına alınabilmektedir” denildi.