Kars'ta hayata geçirilecek kardan şehit heykellerinin yapımına başlandı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı.

Şehit askerlerin portrelerinin yansıtılacağı heykeller için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine yaklaşık 200 kamyon kar taşındı.

Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda yapılan çalışmaya Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Bayburt, Muş ve Ağrı'daki üniversitelerden heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 10 kişilik ekip katılıyor.



Ekip, soğuk havaya rağmen aralıksız çalışarak, heykelleri, açılışın yapılacağı 9 Ocak Cumartesi gününe yetiştirmeye çalışıyor.

Ekip koordinatörü Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, AA muhabirine, kardan şehit asker heykelleri için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yığılan kar kütlelerinin sıkıştırılarak buz şekline getirildikten sonra testere, bıçak, kürek gibi aletlerle figürlerin yapıldığını ifade eden Zengin, şöyle konuştu:



"Burada yapmış olduğumuz kompozisyon, Allahuekber dağlarındaki askerlerin yürüyüşünü hatırlatan kardaki bir sahneyi aldık. Soğukta yürüyen askerlerimizi karlar içinde biçimlendirdik. Kardan heykeller çalışmalarımızı eksi 20-25 derecede yapıyoruz. Programa yetiştirmek için özverili bir şekilde devam ediyoruz."