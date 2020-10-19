Kars'ta güvenlik korucularına yönelik eğitim semineri düzenlendi

KARS (AA) - İçişleri Bakanlığınca düzenlenen "Hizmet içi Eğitimi" programı kapsamında Kars'taki güvenlik korucularına yönelik "Yerinde Eğitim Semineri" düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu, Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca ve çok sayıda güvenlik korucusu katıldı.

Seminerinde güvenlik korucularına çeşitli konularda eğitimler verildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, yaptığı konuşmada, ülkenin her tarafında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, bu mücadelenin kolluk görevlileri ve güvenlik korucularıyla birlikte verdiklerini söyledi.

Terörle mücadelede gelinen aşamanın önemli olduğunu vurgulayan Öksüz, şöyle konuştu:

"Terörle mücadelede çok büyük başarılar kazandık, bu başarıda emniyetimiz ile jandarmamızın yanında güvenlik korucularımızın da çok büyük katkıları var. Görev yaptığınız yerde vatandaşlarımızın canı, malı her şeyi size emanet. Gerek güvenlik faaliyetleri, gerek asayişin korunmasında, gerek tabii afet olması durumunda insanlarımızın kurtarılmasında ve her türlü organizasyonun yapılmasında görev alıyorlar, dolayısıyla insanlara hizmet ediyorlar, çok önemli bir görevi icra ediyorlar. Bizim için aslında kolluk görevlilerimiz emniyet, jandarma personelimiz ne kadar önemliyse, güvenlik korucuları da o kadar önemli."

Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca ise güvenlik korucularının her daim yanında olduklarını ifade ederek, yapılan bu eğitimlerle korucuların görevlerini şevkle yapmalarına yardımcı olacaklarını belirtti.

- "Vatanın birliği ve bütünlüğü için canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

Güvenli korucularına verecekleri desteğin her daim devam edeceğini anlatan Kutluca, şunları kaydetti:

"Görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için maddi ve manevi yanlarında olmaya özen göstermişizdir. Bu eğitimin kapsamı, görevlerini icra ederken milli ve manevi değerlerimizi ve korucularımızı desteklenmesi hedefliyoruz. Çalışmalarımızın amacı, milli ve manevi değerleri bünyesinde barındıran kahraman korucularımıza akademik ve operasyonel manada profesyonel destek sağlayarak, görevlerini daha şevkle yapmalarına yardımcı olmaktır."

Güvenlik korucusu Uğur Aydın ise aldıkları eğitimle birlikte görevlerini daha da iyi yapacaklarını ifade etti.