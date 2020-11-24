Kars'ta göreve yeni başlayan öğretmenler için "Öğretmenler Günü'nde yemin töreni düzenlendi

KARS (AA) - Kars'ta, göreve yeni başlayan öğretmenler için "24 Kasım Öğretmenler Günü"nde yemin töreni düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programa, Kovid-19 nedeniyle az katılım olması amacıyla bazı öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay katıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan vekili Türker Öksüz'ün video konferansla bağlandığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öksüz, yaptığı konuşmada, büyük fedakarlıklarla öğrencilerini yetiştiren öğretmenleri kutlayarak, "Gönül isterdi ki eskiden olduğu gibi Öğretmenler Günü için çeşitli etkinlikler düzenleyelim, sizlerle bir araya gelip sizlerin bu gününü yüz yüze kutlayalım, sizleri okullarınızda ziyaret edelim, sohbet edelim, sorunlarınızı, taleplerinizi, önerilerinizi dinleyip istişare edelim, çözüm bulmaya çalışalım. Ama maalesef koronovirüs salgını nedeniyle bu sene video konferans yöntemiyle sizlerle bir araya gelebiliyoruz." dedi.

Ülkenin bilgi çağının kapılarını açacak olan anahtarın öğretmenlerin ellerinde olduğunu ifade eden Öksüz, "Millet, vatan ve ortak mutluluğumuzun yanı sıra sağlıklı, güvenli bir toplum, daha güçlü ve refah düzeyi yüksek bir devlet ve millet ile geleceğin modern Türkiye'si için en büyük görev sizlere düşmektedir. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Bu doğrultuda yapacağınız çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

- Sarıkamış



Sarıkamış ilçesinde de aday öğretmenlikleri tamamlanan 90 öğretmen, Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Dursun'un koordinesinde yemin etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, öğretmenlik mesleğinin özünün sevgi olduğunu dile getirerek, "Bizler de sevgi ile öğrencilerimize yaklaşmalıyız. Eğitime, öğretime bu şekilde daha fazla bilgi birikim ve sevgi ile katkı sağlayabiliriz. Bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.