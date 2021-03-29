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Yaşam Kars'ta boğazına et kaçan çocuğu iş yeri sahibi kurtardı
Yaşam

Kars'ta boğazına et kaçan çocuğu iş yeri sahibi kurtardı

Kars'ta yemek yerken bir anda boğazına et kaçan çocuk, iş yeri sahibinin müdahalesiyle kurtuldu. Panik anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 16:21:00 - 2021-03-29 16:28:50

Kars’ta yemek yerken nefes borusuna et kaçan çocuğun hayatını, iş yeri sahibi yaptığı müdahaleyle kurtardı.

Boğazına et kaçtı

Kars'ın Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Kosor Cağ Kebap Salonu’nda meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte yemek yiyen 10 yaşındaki çocuğun nefes borusunu et tıkadı.

İş yeri sahibinin müdahalesi kurtardı

Nefes alamayan çocuğa ilk müdahale anne ve babasından geldi. Olayın şoku ile panik yapan ailenin imdadına iş yeri işletmecisi Fatih Konak yetişti.

Konak’ın yaptığı müdahale sonrasında 10 yaşındaki çocuk, boğulmaktan son anda kurtarılarak rahat nefes almaya başladı.

"Eğitimini almıştım"

Daha önceden ilk yardım eğitimi aldığını ifade eden işletmeci Fatih Konak, “Normal bir gündü, çocuk ailesiyle birlikte yemek yemeğe gelmişti. Yemek yerken çocuğun boğazına et kaçtı. Annesi babası panik içerisinde olduğu için yardıma koştum. Zamanında bu işin eğitimini almıştım. Çocuğu yatırdım, boşluğuna basarak, sırtına vurarak kurtardım. Şükürler olsun bir şey olmadı. Son anda kurtardım. Çocuğun durumu çok iyiydi. İsteriz ki böyle şeyler yaşanmasın ama bu tür şeylerde bilinçli olmak çok önemli, işletmelerin bu tür şeylere önem vermesini istiyoruz.” diye konuştu.

 

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