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Aktüel

Kars'ta bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:04:46 -
Kars'ta bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan karantina uygulamasının sona erdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halk sağlığının korunması amacıyla Bozkuş köyünde 30 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, köyde uygulanan karantinanın bugün kaldırıldığı belirtildi.

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