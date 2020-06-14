Kars'ta bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı
KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan karantina uygulamasının sona erdiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halk sağlığının korunması amacıyla Bozkuş köyünde 30 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, köyde uygulanan karantinanın bugün kaldırıldığı belirtildi.