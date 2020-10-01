Kars'ta bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Armutlu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Kars'ta bugün Arpaçay ilçesine bağlı Telek ve Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü karantinaya alınmıştı.