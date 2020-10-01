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Aktüel Kars'ta bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Aktüel

Kars'ta bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:11:48 -
Kars'ta bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Armutlu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.

Kars'ta bugün Arpaçay ilçesine bağlı Telek ve Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü karantinaya alınmıştı.


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