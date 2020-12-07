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Aktüel Kars'ta 9 köyde Kovid-19 karantinası
Aktüel

Kars'ta 9 köyde Kovid-19 karantinası

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:26:31 -
Kars'ta 9 köyde Kovid-19 karantinası

KARS (AA) - Kars'ta 9 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkez Halefoğlu, Mezra, Karaçoban, Subatan köyleri, Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyü, Selim ilçesine bağlı Karakale, Aşağıkotanlı, Akyaka ilçesine bağlı Duraklı ile Digor ilçesine bağlı Şirinköy köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

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