Kars'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine kamyoneti durdurdu.
Yapılan aramada kamyonette bulunan 5 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.
Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla N.G. ve E.G. gözaltına alındı.