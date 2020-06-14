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Aktüel

Kars'ta 3 bin 111 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:57:53 -
Kars'ta 3 bin 111 kök Hint keneviri ele geçirildi

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde 2 bahçede 3 bin 111 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Telek ile Söğütlü köylerindeki 2 bahçede Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucu Telek köyündeki bahçede 2 bin 66, Söğütlü köyündeki bahçede de 1045 kök Hint keneviri ekildiği tespit edildi.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen Hint kenevirleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi.

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