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Karşıyaka’ya ‘spor parkı’ müjdesi

Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla ilan ettiği ‘Atatürk ve Gençlik Yılı’ kapsamında kente yepyeni bir spor parkı kazandırıyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:07
Karşıyaka’ya ‘spor parkı’ müjdesi

Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla ilan ettiği ‘Atatürk ve Gençlik Yılı’ kapsamında kente yepyeni bir spor parkı kazandırıyor. 12 Mart Salı günü törenle temeli atılacak dev park, Türk atletizminin efsanelerinden ‘Rüzgarın Kızı’ olarak bilinen Semra Aksu’nun adını taşıyacak.



Rüzgarın Kızı Semra Aksu Gençlik ve Spor Parkı, Mavişehir’de toplam 15 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Parkın 7 bin 400 metrekaresi ‘Atletizm Alanı’na ayrılacak ve 480 metre uzunluğunda beşli atletizm parkuru, uzun atlama, sırıkla atlama alanı, yetişkin ve çocuk fitness alanları oluşturulacak. Ayrıca; dokuz kiremit, üç taş-dokuz taş, bilye, seksek, satranç ve dama gibi oyunların oynanabileceği ‘Eski Çocuk Oyunları Alanı’ yapılacak. ‘Aktif Park’ alanında ise macera parkuru ve ağaç evli ip parkuru yer alacak.



Cazibe merkezi olacak


Dev parkta açık meydan, kuru havuz, ağaç altı oturma alanları ile yürüyüş yolları da bulunacak. Her yaştan vatandaşlar için yeni cazibe merkezi haline gelecek parkın temel atma töreni, yarın saat 16.00’da, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile eski milli atlet ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Semra Aksu’nun da katılımıyla gerçekleştirilecek.



Karşıyaka’ya yakışacak


Başkan Akpınar, “Büyük Önderimiz Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla ilan ettiğimiz ‘Atatürk ve Gençlik Yılı’nda, çok önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Gurur kaynağımız olan efsane sporcumuz Semra Aksu’nun adını taşıyacak bu yatırım; çağdaş, sporsever ve vefalı insanların kenti Karşıyaka’ya çok yakışacak. Coşku ve heyecanımızı paylaşmak için, tüm İzmirlileri temel atma törenimize bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:07
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