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Aktüel Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde fidanlar toprakla buluştu
Aktüel

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde fidanlar toprakla buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:20:04 -
Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde fidanlar toprakla buluştu

KARS (AA) - Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "100'üncü yılda 100 ağaç" etkinliği kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü eski atış alanında düzenlenen etkinlikte Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve birçok polis fidanları toprakla buluşturarak, can suyu verdi.

Sağdıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçlandırma yapılan alanın daha önce atış alanı olarak kullanıldığını ifade ederek, "Yaklaşık 45 dönüm olan bu arsada atış koşullarına çok uygun olmadığını için sayın valimizin uygun görmesiyle burayı '100 Yıl Polis Hatıra Ormanı Mesire Alanı' olarak düzenledik." dedi.

Ağaçlandırma çalışmasında emeği geçenlere teşekkür eden Sağdıç, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde de arkamızda görmüş olduğunuz alanı da 2020 yılında 2020 ağaç dikerek bu alanı tamamen ağaçlandıracağız önümüzdeki 2021 yılında bahar ayının sonunda yaz aylarının başlangıcında artık bu alanda çocuk oyun grupları, oturma park grupları kamelya ve piknik masalarının gelmesiyle de çok güzel bir mesire alanına kavuşacağız." diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter takımı da Faikbey Caddesi'nden yürüyüş düzenledi.

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