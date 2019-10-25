Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Beşiktaş’ta 5 bin metrekarelik ağaçlık alanı 144 milyon TL’ye ihaleye çıkaran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yine şov peşinde olduğunu söyleyerek, ihale üzerinden oynamaya çalıştığı oyunu açığa çıkardı.25 Ekim 2019 Cuma 16:14
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu, Beşiktaş’ta devasa büyüklükteki yeşil alanı sessiz sedasız satışa çıkardı. CHP idaresindeki Beşiktaş Belediyesi’nin yıllardır betona boğduğu Beşiktaş’ta özgürlüğünü koruyabilen Dikilitaş Mahallesi’ndeki 5 bin 764 metrekare büyüklükteki arazi, İBB’nin CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından satışa çıkarıldı. 144 milyon 205 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardığı servet değerindeki yeşil alanla ilgili ihalede sevindirici gelişme yaşandı. Yeşil alanın satışa çıkarıldığı ihaleye hiçbir teklif verilmedi.
Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunduğu, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta ihaleye çıkardığı 5 bin 763 metrekarelik yeşil alan üzerinden yapmaya çalıştığı şov ortaya kondu.
Programın ilgili bölümü şu şekilde:
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