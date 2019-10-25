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Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Beşiktaş’ta 5 bin metrekarelik ağaçlık alanı 144 milyon TL’ye ihaleye çıkaran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yine şov peşinde olduğunu söyleyerek, ihale üzerinden oynamaya çalıştığı oyunu açığa çıkardı.

25 Ekim 2019 Cuma 16:14
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu, Beşiktaş’ta devasa büyüklükteki yeşil alanı sessiz sedasız satışa çıkardı. CHP idaresindeki Beşiktaş Belediyesi’nin yıllardır betona boğduğu Beşiktaş’ta özgürlüğünü koruyabilen Dikilitaş Mahallesi’ndeki 5 bin 764 metrekare büyüklükteki arazi, İBB’nin CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından satışa çıkarıldı. 144 milyon 205 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardığı servet değerindeki yeşil alanla ilgili ihalede sevindirici gelişme yaşandı. Yeşil alanın satışa çıkarıldığı ihaleye hiçbir teklif verilmedi.

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunduğu, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta ihaleye çıkardığı 5 bin 763 metrekarelik yeşil alan üzerinden yapmaya çalıştığı şov ortaya kondu.

Programın ilgili bölümü şu şekilde:

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 16:14
  1. İstanbul
  2. Fatin Dağıstanlı
  3. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. Manşetlerin Dili
  5. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  6. Dikilitaş Mahallesi

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  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 11 sa önce
    şövmeni ikiyüzlülüğü bilmem yapım değil ALLAHCC O ZİHNİYETTE YARATMAMIŞ ÇOK ŞÜKÜR BİZLERİ AMA HER MÜSLÜMANIM DİYEN ŞUNU BİLMELİ ALLAHCC DİLİNLE SÖYLEYECEĞİNİ DEĞİL KALBİNDEN GEÇENDEN HABERDARDIR BİR MÜSLÜMAN VE İNSAN İYİLİKTE KİME OLURSA OLSUN YAPARSA KENDİNE YAPMIŞ OLUR KÖTÜLÜKTE ÖLÇÜYÜ BURDAN ALIRSAK HAYATTAHEP DOĞRULUK VE İYİLİK YAPARIZ AKSİ HEP YANLIŞ OLUR ALLAHCC SAKLASIN BEKLESİN.KISA ÖMRÜMÜZDE DEĞMEZ DÜNYAYA TAPMAYA.
  • VatandaşVatandaş11 sa önce
    Bu adamdabir şey yok , danışmanlar ina bakin derim.
  • türk vatandaşıtürk vatandaşı11 sa önce
    cidden sıkıntılısın
  • ADAM MÜTAHİT DOYMAZ420 MİLYONDOLAR SERVET ADAM MÜTAHİT DOYMAZ420 MİLYONDOLAR SERVET 11 sa önce
    İSTANBULDA BAKIKÇI YSA DENİZİ KURUTUR İSTANBULDA MÜTAHİTSE BOŞ ARSAYI BETONA ÇEVİRİR KAZANMA HIRSI

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