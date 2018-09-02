Karşılaşma sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel'den Kayserisporlu futbolculara tepki...

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından saha içerisinde iki takım futbolcuları arasında olaylar yaşandı. Kayserisporlu üç futbolcu, 3-2 kazandıkları mücadelenin ardından saha içerisinde koşup ardından yerde kayarak sevinç yaşadı. Fenerbahçe tribünleri bu sevincin ardından büyük tepki göstermeye başladı.

Bunun üzerine Volkan Demirel ve Alper Potuk, saha içerisine girerek Kayserili üç futbolcuyu iterek ve tartışarak içeri götürdü. Oyuncular arasındaki tartışma, koridora girdikten sonra da devam etti.