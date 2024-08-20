Karsan Türkiye'de bir ilki başardı!

Karsan, otomotiv sektörünün ilk sukuk ihracına imzasını attı. Talep toplama süreci 14-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşirken 355 gün vadeli ve 200 milyon TL tutarındaki ihraç, Albaraka Türk Katılım Bankası’nın ( ) %100 bağlı ortaklığı olan Değer Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla tamamlandı. Böylece Karsan Otomotiv , alternatif finansman kanallarına erişim stratejisi kapsamında 16 Ağustos 2024 Cuma günü otomotiv sektöründeki ilk kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirmiş oldu.

Bu işlem, Karsan Otomotiv’in Değer VKŞ aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulundan 7 Mart 2024’te almış olduğu 700 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirdiği yönetim sözleşmesine dayalı ilk kira sertifikası işlemi olma özelliğine sahip.

Türk otomotiv sektöründe 58 yıldır faaliyet gösteren Karsan, ticari araç segmentinde kendi tesislerinde kendi markası da dâhil, dünyanın önde gelen otomotiv şirketleri için üretim yapıyor. Son 4 yılda elektrikli minibüs ve otobüs satış adetleri Türkiye’nin e-otobüs ihracatının yüzde 90’ını oluşturan Karsan, Avrupa’da toplu taşımada 6 metreden 18 metreye kadar tam elektrikli ürün gamı sunan ilk ve tek marka olma ünvanına sahip.

Bunun yanında 2022 yılından bu yana Renault markası için Megane Sedan otomobillerinin de üretimini gerçekleştiren Karsan, kendini Türk otomotiv sanayisindeki tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak lanse ediyor.

KARSN payında son durum

Yılbaşından bu yana yukarı yönlü trendini koruyan KARSN, geçen ay %6’lık bir düzeltme gerçekleştirdikten sonra bu ayki volatil işlemlerde pozitif hareketini korumaya devam etti.

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Ay başından bu yana %13’e yakın değer artışına sahip olan hisse, 17 TL bandına adım atarken 18,26 TL’deki zirvesine yakın hareket ediyor. Diğer yandan hisse yılbaşından bu yana değerini ikiye katlamış durumda.