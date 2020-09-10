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Aktüel Kars'a uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Kars'a uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:16:37 -
Kars'a uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı

KARS (AA) - Kars'ta bir otomobilde 3 kilo 129 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 6 Eylül'de düzenledikleri operasyonla Diyarbakır'dan Kars'a uyuşturucu getiren S.B (26) ve F.B'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.B. ile F.B, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan mahkemeye çıkarılan zanlılar cezaevine gönderildi.

- Olay

Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır'dan Kars'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine, narkotik dedektör köpeği "Odin"in de desteğiyle yapılan operasyonda S.B. ile F.B.'nin içerisinde bulunduğu otomobil 6 Eylül'de durdurulmuş, yapılan aramada araç içerisine saklanmış vaziyette 13 parça halinde 3 kilo 129 gram kubar esrar ele geçirilmiş olayla ilgili zanlılar gözaltına alınmıştı.






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