Kars, baharda da kış! Türkiye'de pek çok kentte hava, baharın gelmesiyle birlikte ısınırken, Kars'ta kara kış etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle bir kez daha beyaza bürünen Kars'ta vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kars'ta kar yağışı etkisini baharda da sürdürüyor. Türkiye'de birçok kentte baharın gelmesiyle beraber havalar ısınırken, kışın en ağır geçtiği illerden Kars'ta hala etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle bir kez daha beyaza bürünen kentte vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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