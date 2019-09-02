Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda Pazar Spor ile eşleşti Ziraat Türkiye Kupası 2.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu 3. Lig takımlarından Rize Pazar Spor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmasını kendi saha ve seyircisi önünde oynayacak yeşil beyazlı ekibin rakibi Pazar Spor oldu. 10 - 11 - 12 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarda rakiplerini geçen takımlar 3. Eleme Turu’na çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Elem Turu’nda Kars 36 Spor’un da aralarında bulunduğu 66 takım mücadele edecek. 16 amatör, 50 profesyonel lig takımı yer alacak.

5. Eleme Turu itibariyle çift maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları, 21 Mayıs 2020’de oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.

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