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Kars 36 Spor kendi evinde kaybetti

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Kağızman Gençler Birliği Spor’a 2-1 mağlup oldu.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:18
Kars 36 Spor kendi evinde kaybetti

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Kağızman Gençler Birliği Spor’a 2-1 mağlup oldu.


Kars 36 Spor kendi saha ve seyirci önünde il karşılaşmada Kağızman deplasmanında 3-2 mağlup ettiği Kağızmaın Gençler Birliği Spor’a konuk etti. Ev sahibi takım galibiyet için çıktığı karşılaşmayı 2-1 kaybederek direk BAL Ligi’ne çıkma avantajını kaybetti.


Aynı puana sahip olan Kars 36 Spor Kağızman Gençler Birliği Spor Amatör Lig’de kalan 4 karşılaşmanın sonucunda puanları yine eşit olur ise BAL Ligi’ne çıkmak için play off maçı oynayacak.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:18
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