Karpuzun asıl faydası kabuğunda ve çekirdeğinde

Karpuzun çekirdeklerini ayıklayacağım diye uğraşmayın; yutun gitsin! Hatta karpuzun kabuğunu sıkarak suyunu çıkarın ve 1-2 çay bardağı için. Çünki “kan kırmızı” karpuz ağıza lezzet, serinlik, ferahlık.. Fakat karpuzun çekirdekleri ve kabuğu sağlığımıza müthiş katkıda bulunuyor. Onun için çekirdeksiz karpuz almak meziyet değil.. Varsın çekirdekli olsun ve siz onu çekirdekleri ile yiyin. Karpuzun kan kırmızı olanını seçiyoruz. Fakat sadece ve tad için değil. Likopen, domates ve karpuz gibi kıırmızı renkli sebze ve meyvelerde bulunuyor.



Likopenin prostat kanseri, astım ve kalp hastalıklarını önleyici etkisi vardır. Bu madde pişmiş domateste çok daha etkili. Onun için yemeklere evde yapılmış, özellikle güneşte özlendirilmiş bol domates sosu eklenmesi çok yararlı. Karpuzun da kan kırmızı olanı..

Karpuzun kabukları dedik de, bu vesile ile hatırlatalım istedik: Enginarı da kabuklarıyla birlikte pişirin, suyunu için. Sonra soyup içini ayrıca yiyin. Karpuz ve enginar karaciğer ve böbreklerinizi temizler, kuvvetlendirir. Hatta böbreklerdeki taşları eritir ve düşürür.