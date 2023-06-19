Karpuz çekirdeği, ve karpuzun iyisi magnezyum eksikliğini gideriyor! Sakın çöpe atmayın! Hiç duymadınız

Yaz aylarında hemen hemen her eve giren karpuz ile alakalı olarak önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Genç karpuz çekirdeğinin faydalarını açıklayarak mutlaka tüketilmesi gerektiğini söyledi. Karpuzun faydaları nelerdir ve nasıl tüketilmelidir?

KARPUZUN FAYDALARI NELERDİR?

Karpuzun besin değerlerine dikkat çeken Sena Genç, “Karpuzun yüzde 91’ini su oluşturur. Yüzde 7,5 oranında da karbonhidrat buluınmaktadır. 100 gram karpuzun kalorisi 30 kcal seviyesindedir. Bir porsiyon yani 150 gram karpuzda 45 kalori vardır.” dedi.

Karpuzun oldukça faydalı bir meyve olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Genç, “Karpuzda likopen ve sitrülin vardır ve bunlar kan basıncı ile kolestrolü düşürerek kalp sağlığına destek olmaktadır. Karpuz içinde C vitamini, karotenoidler, curcurbitacin E ve çok sayıda antioksidan vardır. Bu bileşikler vücutta olursa hücrelere zarar verebilecek serbest radikallerle verilen savaşa yardımcı olurlar.” dedi.

AŞIRI YENMEMELİDİR

Karpuz tüketirken ne kadar tüketilmesi gerektiğinin büyük bir önemi olduğunu belirten Sena Genç, “Karpuz faydalı bir meyvedir ama faydalı denilerek aşırı yenmemelidir. Şeker içeriği yüksek olan karpuz şeker hastaları tarafından büyük bir dikkatle tüketilmelidir. Bu konuda doktorunuzdan yardım almak sağlıklı olacaktır. Aşırı karpuz tüketmek fayda değil zarar getirir. Çok karpuz tüketmek ishal, şişkinlik, gaz ve sindirim sorunlarına yol açar. Fazla karpuz tüketilirse kan şekeri de yükselir.” ifadelerini kullandı.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİ MUCİZESİ

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Karpuz çekirdeğinin büyük faydaları olduğunu belirten Sena Genç, “Karpuz kesinlikle çekirdeği ile beraber tüketilmelidir. Karpuz çekirdeğini çiğneyerek veya çiğnemeden de yutabilirsiniz. Bunun herhangi bir farkı yoktur. Her gün 1 avuç karpuz çekirdeği yenilmelidir. Bu cilt sağlığını iyileştirecektir. Donuk ve kuru ciltler için karpuz çekirdeği nemlendirici görevi yapar. Bu çekirdeklerde bulunan çinko, protein sentezi hücre bölünmesi ve onarım yeteneği ile yaşlanmayı geciktirecektir. Ayrıca saçları güçlendirir. Karpuz çekirdeği içinde proteinler, demir, magnezyum, çinko ve bakır vardır. Karpuz erkek üreme sistemini de geliştirir. Metabolizmayı hızlandırır.” şeklinde konuştu.

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