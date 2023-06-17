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Saç dökülmesini durduran etkili tarçın maskesi tarifi: Kalıcı saç dökülmesinin nedenleri! Kel kalabilirsiniz

2023-06-17 01:08:00
Saç dökülmesini durduran etkili tarçın maskesi tarifi: Kalıcı saç dökülmesinin nedenleri! Kel kalabilirsiniz

Saç dökülmesini önlemek için gerek doğal gerekse tıbbi tedavi yöntemleri denenmektedir. Bu yöntemler içerisinde herhangi bir yan etkisinin bulunmaması ve içerisinde kimyasal maddelerin olmaması nedeniyle doğal tedavi yöntemleri daha çok tercih edilmektedir. Bu yöntemde genellikle evde bulunan malzemelerle saç maskeleri, kürleri, karışımları hazırlanmaktadır. Hazırlanan maskeler düzenli ve eksik biçimde hazırlanıp yapıldığı takdirde kısa süre içerisinde etkili sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir.

#1
Foto - Saç dökülmesini durduran etkili tarçın maskesi tarifi: Kalıcı saç dökülmesinin nedenleri! Kel kalabilirsiniz

Saç dökülmesi hem kadınların hem de erkeklerin ortak problemleri arasında yer alıyor. Saç dökülmesine doğru müdahale edilmemesi kalıcı kelliğe yol açabiliyor. Saç dökülmesine neden olan etkenler arasında birçok faktör bulunuyor. Uzmanlar evcil hayvan besleyen kişileri kalıcı saç dökülmesi hakkında uyarıyor.

#2
Foto - Saç dökülmesini durduran etkili tarçın maskesi tarifi: Kalıcı saç dökülmesinin nedenleri! Kel kalabilirsiniz

Evde evcil hayvan beslemek oldukça mutlu etse de evcil hayvanların sorumlulukları zorlu anlar yaşatabiliyor. Uzmanlar evcil hayvan beslerken gözden kaçan ufak detayların hem hayvanların hem de sizin sağınızı riske atabileceğini belirtiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Necla Eryılmaz, son yıllarda zoofilik mantar enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü belirterek, “Zoofilik mantarlarda bir artış görmemizin sebebi evde beslediğimiz minik dostlarımızdır. Bu mantarın kaynağı evcil hayvanlar ve özellikle kedilerdir” dedi.

#3
Foto - Saç dökülmesini durduran etkili tarçın maskesi tarifi: Kalıcı saç dökülmesinin nedenleri! Kel kalabilirsiniz

Değişik kaynaklı mantar türlerinin de olduğunu aktaran Dermatoloji Uzmanı Necla Eryılmaz, "Çocuklar evcil hayvanlarla çok haşır neşir oldukları için bu yaş grubunda çok daha fazla görülür’’ dedi. Bu tür mantarların daha çok ciltte görülmekle beraber saçlı deriye bulaştığı zaman tedavisinin zorlaştığını vurgulayan Necla Eryılmaz, “Tedavi geciktiğinde kalıcı saç kayıplarına neden olabilir. Genellikle hastalar başlangıçta ciltteki kızarıklığı o kadar önemsemedikleri için tanı gecikiyor. Tanıyı koyduğumuz zaman hemen hayvanın da tedavi edilmesini isteriz. Tedavi süresi çok uzun olabilmektedir. Saç bölgesi tutulduğunda gecikilirse kalıcı saç kayıplarına yol açabilir. Maalesef tedavisiz hastalarda kalıcı saç kayıplarından dolayı saç ekimine giden çocuklarımız var. Çok geç dönemde fark edildiğinde geri dönüşü olmayan kayıplar olabiliyor” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Saç dökülmesini durduran etkili tarçın maskesi tarifi: Kalıcı saç dökülmesinin nedenleri! Kel kalabilirsiniz

“KEDİLER AŞILI OLSA BİLE BU VAKALARLA SIK KARŞILAŞIYORUZ” Bu mantarın özellikle kedilerden daha çok geçtiğini vurgulayan Eryılmaz, “Evcil hayvanlardan bulaşan bu mantar daha çok kedilerde görülür. Özellikle evde kedi besleyenlerde daha çok görülür. Ciltte geçmeyen kepekli çevreye doğru büyüyen döküntülerde mutlaka erken dönem doktora başvurmak gerekir. Kediler aşılı olsa bile bu vakalarla sık karşılaşıyoruz. Benim kedim nasıl olsa aşılı diye düşünmemeli, en ufak bir belirtide hemen bir uzmana görünmeliyiz. Özellikle kedilerden daha çok geçtiği için hastalar bazen benim kedi mantarım var diyerek geliyor. Biz de bu terimi seviyoruz, mantarı sevmesek de. Ebeveynlerin şuurlu olması ve evcil hayvanlarının bakımlarını mutlaka düzenli olarak yaptırmaları gerekir. Evcil hayvan tüylerinde değişiklik görürlerse veterinere danışması, çocuklarda ciltte kızarıklık ve özellikle saçlı deride kepeklenme ya da saçlarda kırılma, dökülme görüldüğünde acilen uzman bir hekime başvurmaları gerekir” diye konuştu.

#5
Foto - Saç dökülmesini durduran etkili tarçın maskesi tarifi: Kalıcı saç dökülmesinin nedenleri! Kel kalabilirsiniz

Saç maskeleri hazırlarken çeşitli bitkisel yağlara ve ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan biri de tarçındır. Tarçın bazı doğal ürünlerle karıştırıldığında ortaya oldukça etkili saç bakım maskesi çıkmaktadır. Bu maske sayesinde saç dökülmesi önlenerek daha sağlıklı saçlara kavuşulmaktadır.

#6
Foto - Saç dökülmesini durduran etkili tarçın maskesi tarifi: Kalıcı saç dökülmesinin nedenleri! Kel kalabilirsiniz

Saç Dökülmelerine Karşı Tarçın Maskesi Saç dökülmelerine karşı tarçın maskesi hazırlamak için ihtiyaç duyulan malzemeler üç ya da dört yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı bal, bir ya da iki yemek kaşığı kuru tarçındır. Kullanılan malzemelerin hepsinin organik ve doğal olması önem taşımaktadır. Bu sayede istenilen sonuç elde edilmektedir. Maske hazırlanırken ilk olarak zeytinyağı ısıya dayanıklı bir kapta ısıtılarak ılık hale getirilir. İmkân olduğu durumlarda sıcak su buharı ile ısıtmak daha faydalı olmaktadır. Zeytinyağı istenilen sıcaklığa ulaştığında ise içerisine bal ve tarçın ilave edilir. Daha sonra bütün malzemeler birbiriyle karıştırılır ve macun kıvamı elde edilerek maske sürmeye hazır hale gelir. Hazırlanan tarçın maskesi saç köklerinden başlanarak uçlara doğru dikkatli biçimde sürülür. Sürme işlemi bittikten sonra yaklaşık otuz dakika kadar maske saçta bekletilir. Sürenin bitmesiyle birlikte ılık su ve saça uygun bir şampuan ile saçlar iyice yıkanır. Bu maskeyi haftada bir kere uygulamak yeterli olmaktadır.

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Foto - Saç dökülmesini durduran etkili tarçın maskesi tarifi: Kalıcı saç dökülmesinin nedenleri! Kel kalabilirsiniz

Tarçın Maskesi Ve Saç Dökülmesi! Saçlar gerek mevsim değişikliği gerekse çeşitli nedenlerden ötürü dökülmektedir. Bunun için tarçın son derece etkili bir besindir. Saç sağlığını yakalamak ve sürdürmek için tarçınla hazırlanan maskenin düzenli aralıklarla uygulanması tavsiye edilir. Tarçın maskesi hazırlanırken ürünlerin hepsinin doğal olması gerekir. Bu durum diğer maske türleri için de geçerlidir. Malzemeler ne kadar doğal olursa elde edilecek sonuç o kadar etkilidir.

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