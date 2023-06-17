Saç dökülmesini durduran etkili tarçın maskesi tarifi: Kalıcı saç dökülmesinin nedenleri! Kel kalabilirsiniz

“KEDİLER AŞILI OLSA BİLE BU VAKALARLA SIK KARŞILAŞIYORUZ” Bu mantarın özellikle kedilerden daha çok geçtiğini vurgulayan Eryılmaz, “Evcil hayvanlardan bulaşan bu mantar daha çok kedilerde görülür. Özellikle evde kedi besleyenlerde daha çok görülür. Ciltte geçmeyen kepekli çevreye doğru büyüyen döküntülerde mutlaka erken dönem doktora başvurmak gerekir. Kediler aşılı olsa bile bu vakalarla sık karşılaşıyoruz. Benim kedim nasıl olsa aşılı diye düşünmemeli, en ufak bir belirtide hemen bir uzmana görünmeliyiz. Özellikle kedilerden daha çok geçtiği için hastalar bazen benim kedi mantarım var diyerek geliyor. Biz de bu terimi seviyoruz, mantarı sevmesek de. Ebeveynlerin şuurlu olması ve evcil hayvanlarının bakımlarını mutlaka düzenli olarak yaptırmaları gerekir. Evcil hayvan tüylerinde değişiklik görürlerse veterinere danışması, çocuklarda ciltte kızarıklık ve özellikle saçlı deride kepeklenme ya da saçlarda kırılma, dökülme görüldüğünde acilen uzman bir hekime başvurmaları gerekir” diye konuştu.