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Çaydanlık temizleme yöntemi: nam-ı diğer ‘kireçlenme! Kireci söküp atıyor, çay molaları artık daha keyifli

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Çaydanlık temizleme yöntemi: nam-ı diğer ‘kireçlenme! Kireci söküp atıyor, çay molaları artık daha keyifli

2023-06-19 00:14:26
Çaydanlık temizleme yöntemi: nam-ı diğer ‘kireçlenme! Kireci söküp atıyor, çay molaları artık daha keyifli

Kireç tutmuş çaydanlığı temizlemenin kolay yolu. İçerisinde su kaynattığımız çaydanlıklar sürekli olarak su ile temas etmesinden ve su içerisindeki kirecin kaynadıkça çaydanlığa yapışmasından dolayı zamanla parlak görünümlerini kaybedebilirler. Çaydanlıklar kireçlenmeye başladığı zaman kullanabileceğiniz bu yöntem kireçlenmeleri söküp atacak. Günümüzde en sık rastlanan mutfak zorluklarından birisi de çaydanlık kireçlenmesidir. İşte temizleme bakımında işe yarar püf noktalar... Çayınızın lezzetini 5'e katlayacak pratik kireç sökücü yöntemler!

#1
Foto - Çaydanlık temizleme yöntemi: nam-ı diğer ‘kireçlenme! Kireci söküp atıyor, çay molaları artık daha keyifli

Dış yüzeyi yanan, is tutan, kararmış ve içi dibi kararan, kireç tutan, yağ lekesi tutmuş alüminyum, bakır, çelik çaydanlıkları evde temizlemenin ve parlatmanın en basit ve ucuz yöntemlerinden bazıları sizlerle hanımlar. Çok çok önceden çaydanlıkların dış yüzeyi kalaylanarak temizleniyordu. Ama şimdi hem çaydanlıklar için kullanılan malzemeler değişti hem de teknolojiyle birliket evde üretilen püf noktalar arttı.

#2
Foto - Çaydanlık temizleme yöntemi: nam-ı diğer ‘kireçlenme! Kireci söküp atıyor, çay molaları artık daha keyifli

Kireçlenmiş çaydanlıkları atmayın! Bu yöntem çaydanlıktaki tüm kireci söküp atıyor. Kararan ve kireç tutan çaydanlığın dibini temizlemek için ihtiyacınız olan malzemeler sirke ve karbonat. Çaydanlığın içine sirke doldurup bir gece bekletmelisiniz. Ardından çaydanlığın içinde bir miktar sirke bırakıp, kalanını dökün. Çaydanlıkta kalan sirkenin içine bir yemek kaşığı karbonat ekleyin. Bir dakika sonra, bulaşık fırçasıyla ya da süngerle ovarak, kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Üstelik geride herhangi bir kimyasal madde kalıntısı da kalmayacak.

#3
Foto - Çaydanlık temizleme yöntemi: nam-ı diğer ‘kireçlenme! Kireci söküp atıyor, çay molaları artık daha keyifli

Limon tuzu çamaşır ve bulaşık makinesi temizliği için deterjan olarak kullanılabilir. Peki limon tuzu ile çaydanlık temizliği temizlenir mi? Limon tuzu yöntemi: Diğer bir yöntem ise, limon tuzu ve ve su ile yapılıyor. Bir yemek kaşığı limon tuzunu, çaydanlığın içine alabileceği kadar suyla karıştırın ve çaydanlığa boşaltın. Çaydanlığı ocağın üzerine alın ve yüksek ateşte bir ya da iki taşım kaynatın. Ardından çaydanlığı ocaktan alın ve bol suyla durulayın. Çaydanlığınız böylece pırıl pırıl olmuş olacak. Bir diğer yöntemse, tuz ve sirkeli karışım. Bir yemek kaşığı tuz ile bir çay bardağı sirkeyi karıştırıp çaydanlığın içine koyun ve 10 dakika bu şekilde bekletin.

#4
Foto - Çaydanlık temizleme yöntemi: nam-ı diğer ‘kireçlenme! Kireci söküp atıyor, çay molaları artık daha keyifli

Sürenin sonunda çaydanlığın içini süngerle ovun ve lekelerden kurtulun. Bol suyla durulamayı da ihmal etmeyin. Çaydanlıkta bulunan kireci gidermek için, bir patatesin kabuklarını soyun ve çaydanlığın içine atın. Üzerine bir miktar su ekleyip bu şekilde yarım saat kaynatırsanız; kireçlerin yok olduğunu görürsünüz. Kireci temizlemenin bir diğer yoluysa; yumurta kabuğudur. Çaydanlığı içinde yumurta kabuklarını suyla kaynatırsanız iyi bir kireç çözücüdür yumurta kabukları.

#5
Foto - Çaydanlık temizleme yöntemi: nam-ı diğer ‘kireçlenme! Kireci söküp atıyor, çay molaları artık daha keyifli

Bir başka püf noktada porçöz denilen kireç çözücüyü çaydanlığın içine bir miktar döküp, çaydanlığın içinde ki kireç lekelerine doğru sallayarak tuttuğunuz zaman bir müddet sonra kireç kalıntıları çıkacaktır. Tabiki sonra çaydanlığı bol suyla yıkayın. Taşlaşmış çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Işıl ışıl parlayan için: Isıtıcının kireçli kısmını suyla doldurduktan sonra yaklaşık bir kaşık limon tuzunu koyup kaynatırsanız kirecin temizlendiğini görebilirsiniz.

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