Çaydanlık temizleme yöntemi: nam-ı diğer ‘kireçlenme! Kireci söküp atıyor, çay molaları artık daha keyifli

Limon tuzu çamaşır ve bulaşık makinesi temizliği için deterjan olarak kullanılabilir. Peki limon tuzu ile çaydanlık temizliği temizlenir mi? Limon tuzu yöntemi: Diğer bir yöntem ise, limon tuzu ve ve su ile yapılıyor. Bir yemek kaşığı limon tuzunu, çaydanlığın içine alabileceği kadar suyla karıştırın ve çaydanlığa boşaltın. Çaydanlığı ocağın üzerine alın ve yüksek ateşte bir ya da iki taşım kaynatın. Ardından çaydanlığı ocaktan alın ve bol suyla durulayın. Çaydanlığınız böylece pırıl pırıl olmuş olacak. Bir diğer yöntemse, tuz ve sirkeli karışım. Bir yemek kaşığı tuz ile bir çay bardağı sirkeyi karıştırıp çaydanlığın içine koyun ve 10 dakika bu şekilde bekletin.