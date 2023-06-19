2023-06-19 00:14:26 Çaydanlık temizleme yöntemi: nam-ı diğer ‘kireçlenme! Kireci söküp atıyor, çay molaları artık daha keyifli
Kireç tutmuş çaydanlığı temizlemenin kolay yolu. İçerisinde su kaynattığımız çaydanlıklar sürekli olarak su ile temas etmesinden ve su içerisindeki kirecin kaynadıkça çaydanlığa yapışmasından dolayı zamanla parlak görünümlerini kaybedebilirler. Çaydanlıklar kireçlenmeye başladığı zaman kullanabileceğiniz bu yöntem kireçlenmeleri söküp atacak. Günümüzde en sık rastlanan mutfak zorluklarından birisi de çaydanlık kireçlenmesidir. İşte temizleme bakımında işe yarar püf noktalar... Çayınızın lezzetini 5'e katlayacak pratik kireç sökücü yöntemler!