Kabarması garanti tahinli efsane kek! Kalıptan taşan nefis kek tarifi: Sünger gibi yumuşacık, leziz tüyo

Kabarması Garanti Tahinli Efsane Kek Tarifi İçin Malzemeler

Nefis kek tarifi için kullanacağımız malzeme listesine bakalım. Kek tarifi kolay ve güzel kabaran...

Bu karışımdan 1 su bardağı ayrın

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2.5 su bardağı un

Üzeri için

1 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı süt

1 fincan tahin

Kabarması Garanti Tahinli Efsane Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yumurtaları şeker ile çırpalım, süt, sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip karıştıralım bu harcımız dan bir su bardağı ayıralım,.

Kek harcımızı yağlanmış fırın kabına dökelim.

1 yemek kaşığı kakao,3 yemek kaşığı süt. Ayırdığımız su bardağı kek harcının içine süt ve kakao ekleyip karıştıralım, kekin üzerine gezdirerek dökelim,.

Daha sonra;.1 fincan tahini de kekin üzerinde gezdirerek dökelim, bir kürdan yardımıyla üzerine şekiller yapalım, ısınmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirelim. Afiyet olsun.