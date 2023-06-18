Kabarması garanti tahinli efsane kek! Kalıptan taşan nefis kek tarifi: Sünger gibi yumuşacık, leziz tüyo
️Pastanelerdekini aratmayacak yumuşacık efsane kek yapıyoruz, eminim favoriniz olacaktır.️5 çayları, kısır günleri, ara öğünler, kahve yanına yakışacak yapması kolay nefis kek ️defterinize mutlaka ekleyin. Bu tariflerimizi keşfedin. Nasıl yapılır açıklıyoruz, hazır mısınız! Kabarma garantili, yumuşacık bir kek tarifimiz var. Bu tarifle yapacağınız kek fırından çıkınca sönmüyor, yumuşacık ve çok lezzetli oluyor.
Kabarması Garanti Tahinli Efsane Kek Tarifi İçin Malzemeler
Nefis kek tarifi için kullanacağımız malzeme listesine bakalım. Kek tarifi kolay ve güzel kabaran...
Bu karışımdan 1 su bardağı ayrın
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2.5 su bardağı un
Üzeri için
1 yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı süt
1 fincan tahin
Kabarması Garanti Tahinli Efsane Kek Tarifi Nasıl Yapılır?
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yumurtaları şeker ile çırpalım, süt, sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip karıştıralım bu harcımız dan bir su bardağı ayıralım,.
Kek harcımızı yağlanmış fırın kabına dökelim.
1 yemek kaşığı kakao,3 yemek kaşığı süt. Ayırdığımız su bardağı kek harcının içine süt ve kakao ekleyip karıştıralım, kekin üzerine gezdirerek dökelim,.
Daha sonra;.1 fincan tahini de kekin üzerinde gezdirerek dökelim, bir kürdan yardımıyla üzerine şekiller yapalım, ısınmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirelim. Afiyet olsun.