  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Karnıyarık nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Karnıyarık nasıl yapılır?

Türk mutfağının en çok beğenilen yemeklerinden Karnıyarık tarifi yapılışı! Nefis, kolay kıymalı karnıyarık tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:22:00 -
Karnıyarık nasıl yapılır?

Pilav ve cacık ile birlikte sunulduğunda mükemmel bir akşam yemeği olan karnıyarık yemeği nasıl yapılır? İşte adı geçince bile ağızları sulandıran karnıyarık için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…

Karnıyarık tarifi

Malzemeler

1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
350 gr kıyma
4 adet patlıcan
4 adet yeşilbiber
2 adet domates
Pul biber
Tuz
2 diş sarımsak
1 soğan
Sıvıyağ
Karabiber

Yapılışı

Karnıyarık tarifine öncelikle patlıcanların dışını şerit şerit soyarak başlayın.

Ardından kızartma tavasında yağda patlıcanlarınızı kızartın ve yağını süzdürün.

Daha sonra karnıyarık içini hazırlamaya geçin

Sıvıyağ ve kıymayı geniş bir tavaya aktararak kavurun. Üzerine doğranmış soğanı ilave edin. Pembeleşinceye kadar kavurun.

Doğramış olduğunuz domates ve yeşilbiberi de harca ekleyin.

Baharatları ve sarımsağı da ekleyerek harcı pişirmeye bırakın.

Yağda kızarttığınız patlıcanı tam göbek kısmından kesin.

Kıymalı harcınızı patlıcanların içine koyun ve yağladığınız tepsiye dizin.

Patlıcanların üzerini domates, yeşilbiber ya da dilediğiniz şekilde süsleyin.

Salça ve iki bardak sıcak suyu çırpın. Patlıcanların üzerine aktarın.

Patlıcanları önceden ısıtılmış 170 derece fırında ortalama 20-25 dakika pişirin. Karnıyarık tarifi hazır hale gelmiştir. Afiyet olsun…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan flaş hamle
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş hamle

Merkez Bankası’nın para ve kur politikası metni tanıtım toplantısında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ilk kez kamera karşısına geçecek. Pa..
Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı! Fatih Erbakan, AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı
Dünya

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı! Fatih Erbakan, AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ittifak kararına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.
Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim
Dünya

Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye'ye flaş bir teklifte bulundu.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay