Karnıyarık nasıl yapılır?
Türk mutfağının en çok beğenilen yemeklerinden Karnıyarık tarifi yapılışı! Nefis, kolay kıymalı karnıyarık tarifi nasıl yapılır?
Pilav ve cacık ile birlikte sunulduğunda mükemmel bir akşam yemeği olan karnıyarık yemeği nasıl yapılır? İşte adı geçince bile ağızları sulandıran karnıyarık için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…
Karnıyarık tarifi
Malzemeler
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
350 gr kıyma
4 adet patlıcan
4 adet yeşilbiber
2 adet domates
Pul biber
Tuz
2 diş sarımsak
1 soğan
Sıvıyağ
Karabiber
Yapılışı
Karnıyarık tarifine öncelikle patlıcanların dışını şerit şerit soyarak başlayın.
Ardından kızartma tavasında yağda patlıcanlarınızı kızartın ve yağını süzdürün.
Daha sonra karnıyarık içini hazırlamaya geçin
Sıvıyağ ve kıymayı geniş bir tavaya aktararak kavurun. Üzerine doğranmış soğanı ilave edin. Pembeleşinceye kadar kavurun.
Doğramış olduğunuz domates ve yeşilbiberi de harca ekleyin.
Baharatları ve sarımsağı da ekleyerek harcı pişirmeye bırakın.
Yağda kızarttığınız patlıcanı tam göbek kısmından kesin.
Kıymalı harcınızı patlıcanların içine koyun ve yağladığınız tepsiye dizin.
Patlıcanların üzerini domates, yeşilbiber ya da dilediğiniz şekilde süsleyin.
Salça ve iki bardak sıcak suyu çırpın. Patlıcanların üzerine aktarın.
Patlıcanları önceden ısıtılmış 170 derece fırında ortalama 20-25 dakika pişirin. Karnıyarık tarifi hazır hale gelmiştir. Afiyet olsun…