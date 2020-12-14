Karnıyarık nasıl yapılır?

Pilav ve cacık ile birlikte sunulduğunda mükemmel bir akşam yemeği olan karnıyarık yemeği nasıl yapılır? İşte adı geçince bile ağızları sulandıran karnıyarık için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…

Karnıyarık tarifi

Malzemeler

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

350 gr kıyma

4 adet patlıcan

4 adet yeşilbiber

2 adet domates

Pul biber

Tuz

2 diş sarımsak

1 soğan

Sıvıyağ

Karabiber

Yapılışı

Karnıyarık tarifine öncelikle patlıcanların dışını şerit şerit soyarak başlayın.

Ardından kızartma tavasında yağda patlıcanlarınızı kızartın ve yağını süzdürün.

Daha sonra karnıyarık içini hazırlamaya geçin

Sıvıyağ ve kıymayı geniş bir tavaya aktararak kavurun. Üzerine doğranmış soğanı ilave edin. Pembeleşinceye kadar kavurun.

Doğramış olduğunuz domates ve yeşilbiberi de harca ekleyin.

Baharatları ve sarımsağı da ekleyerek harcı pişirmeye bırakın.

Yağda kızarttığınız patlıcanı tam göbek kısmından kesin.

Kıymalı harcınızı patlıcanların içine koyun ve yağladığınız tepsiye dizin.

Patlıcanların üzerini domates, yeşilbiber ya da dilediğiniz şekilde süsleyin.

Salça ve iki bardak sıcak suyu çırpın. Patlıcanların üzerine aktarın.

Patlıcanları önceden ısıtılmış 170 derece fırında ortalama 20-25 dakika pişirin. Karnıyarık tarifi hazır hale gelmiştir. Afiyet olsun…